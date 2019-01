Vodafone propone Apple Watch Series 4 da 40mm a 17,99 Euro al mese

Vodafone, dopo aver iniziato la campagna pubblicitaria per proporre le nuove offerte di portabilità, sta proponendo ad alcuni utenti selezionati un'interessante promozione per l'acquisto di Apple Watch Series 4 nella versione da 40 millimetri.

La compagnia rossa permette di acquistare lo smartwatch di Apple senza alcun contributo iniziale.

Nello specifico, ad alcuni clienti sarebbe stato proposto l'acquisto dell'orologio intelligente della Mela a 17,99 Euro al mese per trenta mesi, senza alcun anticipo.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, però, ai clienti che hanno sottoscritto le offerte Unlimited X3, X4 Pro, Unlimited Red, Unlimited Red+, Vodafone One, Vodafone One Family, Vodafone One Pro, Vodafone One Pro Tv, Shake Remix Unlimited, C’all Global, C’All Super Limited Edition e Vodafone Special è stato proposto a 14,99 Euro sempre per trenta mesi, con anticipo di 99,99 Euro e nessuna penale in caso di recesso anticipato.

Ai clienti Unlimited X3, X4 Pro, Unlimited Red, Unlimited Red+, Vodafone One, Vodafone One Family, Vodafone One Pro, Vodafone One Pro Tv, Shake Remix Unlimited, C’all Global, C’All Super Limited Edition e Vodafone Special il nuovo Apple Watch Series 4 da 44 millimetri è stato proposto con anticipo di 99,99 Euro e 30 rate da 15,99 Euro al mese.

In entrambi i casi, comunque, è richiesto il pagamento tramite addebito su carta di credito. Ovviamente Vodafone mira a vendere quanti più Apple Watch Series 4 possibili in quanto è l'unico operatore italiano a poter proporre l'opzione eSIM tramite la tariffa Vodafone OneNumber, che ha un costo di 5 Euro ma se attivata entro Marzo 2019 offre tre mesi gratuiti.