Vodafone propone chiamate illimitate, 1000 SMS e 4 gigabyte ad 8 Euro al mese

Vodafone ha lanciato una nuova promozione indirizzata a tutti coloro che sono alla ricerca di un'offerta con non troppi gigabyte per navigare in internet, ma che necessitano di minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Si chiama Vodafone Special 1000 4GB e, come suggerisce il nome, propone solo 4 gigabyte di dati per la navigazione in 4G da cellulare. La quantità è sicuramente molto bassa se si contano le proposte della concorrenza, rappresentata in primis da Iliad ed Ho. Mobile, l'operatore virtuale controllato proprio da Vodafone.

Ai 4 gigabyte di internet però si aggiungono anche 1000 messaggi verso tutti e chiamate illimitate, indipendentemente dalla tipologia di numero chiamato (sia fissi che mobili). Aspetto molto interessante della promozione è dato dal fatto che i gigabyte possono essere utilizzati anche in 4G+, ovviamente sugli smartphone che supportano la tecnologia, ed in Hotspot, oltre che chiaramente all'estero secondo la normativa Roam Like Home in vigore da circa un anno.

Vodafone Special 1000 4 GB, che ha un costo di 8 Euro al mese, però non è attivabile da tutti. L'operatore telefonico in queste ore sta provvedendo ad informare i vecchi clienti passati ad altre società della disponibilità, ma nella lista sarebbero entrati anche dei clienti in possesso di scheda Vodafone che evidentemente sono stati scelti dall'azienda. I requisiti almeno al momento non sono noti.