Vodafone propone a certi clienti Special Minuti 100 Giga da 12 Euro al mese: cosa include?

Giusto oggi abbiamo trattato la promozione Creami Extra WOW 100 resa disponibile da PosteMobile fino al 18 gennaio 2022, ma il mondo della telefonia mobile non si ferma mai! Anche Vodafone ha rilanciato Special Minuti 100 Giga da 12 Euro al mese per alcuni già clienti. Cosa offre e a chi è riservata?

Stando a quanto ripreso da MondoMobileWeb, Vodafone Special Minuti 100GB è un pacchetto dal prezzo personalizzato e dalla disponibilità limitata. Ciò significa che i clienti scelti dall’operatore telefonico sono solo alcuni e il pagamento mensile varierà nella sua natura a seconda dei loro piani tariffari già attivi. L’attivazione sarà quindi effettuabile su una unica linea mobile, ergo quella contattata direttamente tramite SMS.

Il pacchetto include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a 100 Giga al mese. Non risultano quindi essere compresi SMS. Oltre alla quota mensile da pagare, l’unico ulteriore dettaglio di pagamento è il costo di attivazione pari a 1 Euro. L’attivazione stessa potrà essere effettuata tramite app My Vodafone, negozi retail, SMS, area Fai Da Te sul sito ufficiale o assistente digitale Tobi. Mancano al momento dettagli su eventuali tempistiche di disponibilità o validità della campagna; in altre parole, non vi resta che attendere eventuali comunicazioni dell’operatore.

Si segnala, infine, la possibilità di ottenere minuti, SMS e Giga illimitati in regalo passando al sistema Smart Pay.