Vodafone propone a ex clienti Special 100 Digital Edition da 6,99 Euro al mese

Vodafone torna all’attacco cercando di riconquistare alcuni ex clienti con una nuova campagna SMS promozionale per l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition da 6,99 Euro al mese. Scopriamo assieme i dettagli dell’offerta e le modalità di attivazione nel caso in cui riceviate il messaggio dedicato.

Come segnalato da MondoMobileWeb, l’SMS winback arriverà esclusivamente agli ex clienti che hanno lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali dell’operatore e riguarderà nello specifico il bundle dati Special 100 Digital Edition, caratterizzato da chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e 100 Giga in 4G, il tutto alla detta cifra mensile di 6,99 Euro.

Il messaggio dovrebbe essere simile al seguente: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il XX/XX”. La data finale è variabile e indica la scadenza personalizzata per l’attivazione dell’offerta che, facciamo notare, costerà 0,01 Euro, al quale andrà comunque accompagnato il costo iniziale di 7 Euro per la prima mensilità.

In caso di attivazione online, la SIM verrà spedita gratuitamente al cliente; altrimenti, sarà possibile recarsi in negozio e richiedere maggiori informazioni attivandola sul posto.

