Vodafone propone Silver da 6,99 euro al mese con 100 Giga ad ex clienti, occhio a SMS

Tra le offerte di portabilità Vodafone di ottobre 2022 spiccava una offerta nello specifico: Vodafone Silver da 7,99 euro al mese, con ben 150 Giga. Ebbene, questa promozione ora ha una versione meno costosa accessibile per alcuni ex clienti tramite una nuova campagna SMS avviata proprio nelle giornate scorse.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico rosso ha pensato di proporre come offerta Winback del mese una versione leggermente diversa di Vodafone Silver al prezzo di 6,99 euro al mese. Nel bundle dati troviamo, poi, chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile, e SMS senza limiti verso chiunque. Inoltre, si ottengono 300 minuti al mese verso numeri fissi e mobili di molteplici destinazioni internazionali, oltre a 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso Vodafone Romania.

Per accedere a questa offerta è necessario ricevere un messaggio simile al seguente: “Dacci una seconda chance, torna in Vodafone! Ti abbiamo riservato un’offerta speciale: 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 6.99 EURO al mese. Costo SIM GRATIS, attivazione 1 cent. Attiva nei nostri negozi o online su voda.it/wdb14, entro il 09/11”. Per attivarla, pertanto, è necessario visitare il sito scritto nel messaggio o richiedere informazioni presso i punti vendita Vodafone. La data di scadenza è sempre diversa, a seconda di quando l’ex cliente interessato riceve il testo informativo.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo visto tutte le offerte Iliad di inizio novembre 2022.