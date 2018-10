Vodafone propone Special Minuti 50 gigabye a 7 Euro al mese ad alcuni clienti

Secondo quanto riferito da vari utenti, nelle ultime ore Vodafone starebbe proponendo ad alcuni già clienti un'interessante promozione. Si tratta di Vodafone Special Minuti 50GB che, come suggerisce il nome, include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di navigazione ad internet in 4G al mese.

Il costo è estremamente conveniente, ed addirittura al di sotto delle offerte dei principali concorrenti, come Iliad. Agli utenti che decidono di attivarla sono richiesti solo 7 Euro al mese, una cifra che salvo future rimodulazioni è molto bassa visto quello che offre.

Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di MondoMobileWeb, ad alcuni clienti che hanno deciso di aderire alla promozione Vodafone avrebbe regalato anche il Pass Chat, che include gigbyte illimitati per la navigazione su Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, WeChat, Call+, Message+, iMessage ed Imo.

Non è chiaro però in che modo Vodafone stia scegliendo gli utenti per questa nuova proposta , tanto meno se sono previsti dei costi di attivazione extra per l'offerta.

A giudicare da quanto riferito, al momento dell'attivazione sarebbe però presente il servizio Rete Sicura, gratuito per i primi due mesi per poi passare ad 1 Euro al mese.

Come sempre fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto l'offerta di attivazione o meno.