Vodafone propone Special Unlimited 50 gigabyte a 6 Euro al mese ad alcuni clienti

Vodafone continua nella sua opera di mantenimento dei clienti, e dopo l'interessante Happy Friday di qualche giorno fa, in queste ore sta proponendo ad alcuni clienti una promozione molto conveniente, che sicuramente sarà apprezzata.

Nello specifico, tramite una campagna informativa via SMS, Vodafone starebbe proponendo la Special Unlimited 50 Gigabyte a soli 6 Euro al mese. L'offerta include minuti ed SMS illimitati, navigazione illimitata sulle applicazioni più popolari e 50 gigabyte di traffico internet a soli sei Euro al mese.

Si tratta della stessa promozione che solo lo scorso mese l'operatore rosso aveva proposto ad alcuni utenti a 10 Euro al mese.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, la proposta avverrebbe attraverso questo SMS: “Con Special Unlimited avrai minuti, sms illimitati e 50 GB a 6 euro/mese. In più hai inclusi Giga illimitati per chattare sulle app che ami di più. Attendi SMS di conferma“. Tuttavia, in molti sarebbero riusciti ad ottenere la promozione anche chattando con il servizio clienti attraverso l'applicazione MyVodafone o chiamando il 190.

Resta da capire però in che modo Vodafone stia scegliendo gli utenti per l'attivazione della promozione: in molti sostengono di aver ricevuto la proposta dopo l'invio di una richiesta di recesso, mentre altri prenotando la richiamata ad un reparto dedicato. Come sempre non è dato sapere.

L'offerta non prevede alcun costo di attivazione.

E' però interessante notare come Vodafone abbia scelto di aumentare la soglia minima di gigabyte proposti agli utenti, anche per conformarsi al mercato.