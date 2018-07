Vodafone: proposti 50 gigabyte ad 8 Euro ai clienti rimodulati

Vodafone corre ai ripari dopo le recenti rimodulazioni che potrebbero provocare una vera e propria emorragia di clienti, che stanno minacciando rapidamente il recesso dopo il rincaro di 1,99 Euro, in vigore dal prossimo 3 Settembre.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti, infatti, alcuni operatori del 190 starebbero proponendo un'interessante offerta prevention.

Come riportato dai nostri amici di MondoMobileWeb, infatti, sono molti i clienti Vodafone che chiamando il 190 e minacciando di effettuare la portabilità ad un altro operatore a seguito del recesso, hanno ricevuto un'interessante offerta.

Vodafone, infatti, sta proponendo la Special Unlimited 50 gigabyte ad 8 Euro al mese. La promozione include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 gigabyte di navigazione in 4G, validi anche all'estero nell'Unione Europea secondo la normativa roam like home.

Ad alcuni è stato anche offerto il Vodafone Pass Chat che consente di navigare sui social network e sulle piattaforme di messaggistica senza intaccare in alcun modo i 50 gigabyte.

La promozione, però, non viene proposta a tutti ed alcuni hanno provato a contattare il 190 seguendo la procedura di cui sopra, senza ricevere alcuna contro offerta da parte dell'operatore. Non è chiaro su quale base vengano scelti gli utenti, ma la cosa certa è che Vodafone si sta muovendo per evitare di perdere utenti.

Attenzione però: molti di coloro che l'hanno attivata segnalano che anche Special Unlimited 50 gigabyte rientrerebbe nelle rimodulazioni, e dal prossimo 3 Settembre costerà 9,99 euro.