Anche Vodafone punta sul gaming con l'offerta Power Gaming e la piattaforma GameNow

Non solo 5G, chiamate e messaggi. Vodafone punta anche sul gaming, ed in occasione della Milan Games Week ha annunciato la nuova offerta Power Gaming dedicata ai videogiocatori più appassionati, che consentirà di seguire gli streaming su Twitch e giocare a vari titoli senza consumare i Gigabyte inclusi nella propria promozione.

Il tutto sottoscrivendo, tramite il sito web ufficiale, l'opzione a soli 5 Euro al mese. I giga illimitati saranno validi solo su una ristretta cerchia di giochi, che includono Asphalt 9, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Harry Potter Wizards Unite, Pokémon GO e Warlords of Aternum, ma l'operatore rosso tramite la pagina della promozione ha già preannunciato che nelle prossime settimane il bundle verrà arricchito ulteriormente con altri titoli.

Il pacchetto è completato da tre mesi di Hatch, che comprende più di 100 giochi in un'unica app, ma che al termine dei 90 giorni si rinnoverà a 4,99 Euro al mese.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, è che Power Gaming si basa sulla Giga Network 5G, il che vuol dire che sarà possibile godere della massima velocità attualmente proposta dal mercato su giochi che comprendono anche componenti online.

Contestualmente al lancio di Power Gaming, Vodafone ha anche annunciato la piattaforma di cloud gaming GameNow, che sarà disponibile in esclusiva solo per i propri clienti, ed offrirà un catalogo iniziale di oltre 60 giochi che potranno essere giocati senza limitazioni su smartphone, tablet, PC o TV. Anche GameNow, come PowerGaming, non andrà consumare i giga inclusi nella promozione.