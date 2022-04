Vodafone raggiunge quota 60 città coperte dal 5G: l'elenco completo

Vodafone ha confermato in queste ore l’estensione della sua copertura di rete 5G in altre 35 città in Italia. Nello Stivale ora l’operatore virtuale di origine britannica ha aggiornato quindi la rete mobile di quinta generazione per un totale di 60 città coperte.

L’annuncio è giunto proprio oggi, 9 aprile 2022, con la semplice modifica della pagina dell’operatore e della cartina dedicata alla verifica della copertura. Come specificato, le città aggiunte con questo aggiornamento sono 35 e si vanno ad aggiungere alla lista formando il seguente elenco:

Alessandria

Ancona

Arezzo

Bari

Bergamo

Bologna

Bolzano

Brescia

Brindisi

Cagliari

Catania

Catanzaro

Como

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Giugliano in Campania

Grosseto

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

L’Aquila

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Novara

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Pisa

Pistoia

Pozzuoli

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio nell’Emilia

Rimini

Roma

Salerno

Sassari

Siracusa

Taranto

Terni

Torino

Torre del Greco

Trento

Treviso

Trieste

Udine

Varese

Venezia

Verona

Vicenza

Non sono segnalati formalmente, invece, come ripreso da MondoMobileWeb, i 28 comuni dell’area metropolitana milanese: Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro e Trezzano sul Naviglio. Tuttavia, risultano comunque coperti dal 5G Vodafone.

La velocità raggiungibile in queste città è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, sempre a patto che si disponga di uno smartphone compatibile con la rete mobile di quinta generazione e di una SIM Vodafone con offerta abilitata.

Nella giornata di ieri, 8 aprile 2022, abbiamo invece ripreso la offerta Vodafone che permette di ottenere PS5, fibra e GT7 in un pacchetto unico.