Vodafone regala da 10 a 30 gigabyte di internet ai clienti Vodafone Happy

Non solo rimodulazioni. Vodafone, infatti, comincia questa settimana con un piacevole regalo per tutti i propri clienti, annunciando il prossimo premio cui avranno diritto gli iscritti a Vodafone Happy.

Dal 28 Aprile al 31 Maggio, infatti, tutti gli iscritti a Vodafone Happy avranno l'opportunità di attivare, in maniera del tutto gratuita, la promozione che regala da 10 a 30 gigabyte di internet per un mese in base al numero di anni passati in Vodafone.

Ad esempio, per coloro che sono clienti Vodafone da meno di tre anni, sono in palio 10 gigabyte di internet, mentre per gli utenti che posseggono le schede dell'operatore rosso da più di tre anni i gigabyte in regalo saranno 20. Infine, se si è clienti Vodafone da più di dieci anni, si avrà diritto a 30 gigabyte di internet.

Gli utenti potranno attivare gratuitamente il regalo attraverso l'applicazione My Vodafone dal 28 Aprile al 31 Maggio. La promozione, dopo il primo mese, si disattiverà automaticamente e non è previsto alcun tipo si sovraprezzo.

Per i non iscritti a Vodafone Happy, basterà iscriversi al programma sempre attraverso l'applicazione o il sito web dell'operatore. In quel caso, ovviamente, si avrà diritto agli stessi premi di cui vi abbiamo parlato poco sopra.