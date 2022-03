Vodafone regala 3 mesi di Netflix ad alcuni clienti: come riscattarli

Vodafone continua a proporre ad alcuni suoi utenti selezionati una promozione estremamente intrigante che consente di ottenere 3 mesi gratis di Netflix. Avviata ancora il 16 febbraio e prorogata per numerose volte, in questi giorni ha ottenuto una nuova proroga ufficiale fino al 14 marzo 2022, ergo fino a lunedì prossimo.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, questa iniziativa è usufruibile solamente se si è clienti Vodafone legati a offerte della gamma Infinito. Riteniamo doveroso specificare che resterà valida sia per coloro che hanno già sottoscritto uno di tali piani mobili, sia per coloro che li attiveranno in questi giorni prima della scadenza dell’iniziativa. In aggiunta, le offerte soggette a questa promozione sono anche le Infinito temporanee gratuite e con pagamenti ridotti.

Chi è già cliente Vodafone Infinito potrà usufruire dei 3 mesi gratuiti di Netflix recandosi sull’app My Vodafone e seguendo tutte le indicazioni per l’attivazione, a partire dal banner dedicato. Per riscattarli, poi, sarà necessario visitare la pagina web dedicata, accedere con il PIN temporaneo e aprire Vodafone Entertainment, piattaforma dove sarà infine possibile associare la promozione all’account Netflix personale, già aperto in precedenza o creato sul momento.

Sempre a proposito di Vodafone, giusto ieri si è parlato del possibile attacco hacker ai danni dell’operatore telefonico, firmato sempre dal gruppo LAPSUS$ responsabile anche di attacchi informatici a NVIDIA e Samsung.