Vodafone regala 3 mesi di Netflix o giga illimitati per San Valentino: come riscattarli

Interessante annuncio da parte di Vodafone, che ha deciso di celebrare il San Valentino a suo modo, con due regali per i propri utenti. Nella fattispecie, l'operatore che nelle ultime ore è stato al centro di rumor su un possibile acquisto da parte di Iliad, regalerà ai propri utenti 3 mesi di Netflix o gigabyte illimitati.

Come avvenuto anche in altre circostanze, le due promozioni si differenziano in quanto rivolte a due fasce diverse di clienti.

I giga illimitati, da sfruttare il 14 e 15 Febbraio 2022, saranno donati ai clienti mobile e coloro che posseggono una partita IVA, mentre i clienti Infinito riceveranno ben tre mesi di Netflix completamente gratuita.

Per quanto concerna la navigazione, i gigabyte illimitati gratuiti si attiveranno automaticamente il 14 Febbraio e si disattiveranno senza la necessità di fare nulla il giorno successivo, il 15 Febbraio.

Per coloro che posseggono l'offerta Vodafone Infinito, invece, tra il 16 ed il 22 Febbraio 2022 sarà possibile ricevere in regalo 3 mesi di piano standard a Netflix. A riguardo Vodafone spiega che la promozione potrà essere attivata sia su un nuovo profilo Netflix che su un account esistente. Il regalo non sarà indirizzato a coloro che hanno già sottoscritto pacchetti che includano Netflix.

Questo doppio regalo si aggiunge alle promo di San Valentino di Vodafone di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.