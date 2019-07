Vodafone regala 30 Giga gratis per 6 mesi ad alcuni fortunati utenti

30 Giga di connessione dati sotto rete Vodafone al mese gratis per 6 mesi? Impossibile, diranno alcuni di voi. Eppure, sembra proprio che l'operatore telefonico abbia deciso di premiare alcuni fortunati utenti proprio in questo modo. Andiamo a vedere nel dettaglio in che modo è stata progettata la promozione.

"Un REGALO per te! 30 Giga al mese GRATIS per 6 mesi! Per attivare rispondi SI a questo SMS. Dopo 6 mesi si disattivano in automatico e senza alcun costo", questo è il messaggio che si sono visti recapitare diversi fortunati utenti a giugno 2019 e che, stando a quanto riportato da MondoMobileWeb, sta venendo riproposto anche in questo caldo luglio 2019, anche se con modalità leggermente differenti, visto che a quanto pare il messaggio viene ora inviato dall'app My Vodafone.

La promozione prevede semplicemente che vengano scelti "a sorteggio" alcuni utenti a cui Vodafone invia questo regalo. I fortunati utenti che hanno ricevuto il messaggio possono quindi attivare i 30 Giga di connessione dati al mese gratis per 6 mesi semplicemente mettendo in atto i pochi semplici passaggi proposti dall'app My Vodafone o dal messaggio che abbiamo riportato in precedenza.

Al termine dei 6 mesi, il piano dati si disattiverà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo. Insomma, un ottimo regalo da parte di Vodafone. Non possiamo però sapere con quale criterio l'operatore telefonico stia selezionando gli utenti e l'unica cosa che possiamo fare è augurarvi buona fortuna.