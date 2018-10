Vodafone regala 30 gigabyte di internet agli utenti colpiti dal down di oggi 3 ottobre

Questa mattina abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa al grave Vodafone Down che ha colpito il nord Italia ed in particolare il Piemonte, dove molti utenti non sono riusciti ad effettuare e ricevere chiamate per qualche ora. Problemi segnalati anche a Roma, ma i disservizi più gravi sono stati localizzati proprio nel nord.

A giudicare dalle segnalazioni arrivate sui social dagli utenti Vodafone ed Ho Mobile, la situazione sarebbe tornata alla normalità.

L'operatore telefonico però per farsi perdonare ha deciso di regalare ai propri clienti ben 30 gigabyte di internet una tantum. L'annuncio è in fase di invio attraverso un SMS che Vodafone sta recapitando a coloro che hanno sofferto dei disservizi, in cui si legge che "questa notte si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10.50. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese. Attendi per favore SMS di conferma attivazione".

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tariffando.it, i tempi di attivazione per la promozione sarebbero stimati intorno alle 48 ore.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto l'SMS o no.