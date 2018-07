Vodafone regala 30 gigabyte per tutto agosto su ogni ricarica effettuata

Altra interessante promozione lanciata Vodafone, forse per farsi prenotare le recenti rimodulazioni che hanno interessato molti utenti, scatenando le ire ed indignazioni sul web.

L'operatore telefonico rosso, dal 1 Agosto e per tutto il mese regalerà ai clienti che effettueranno una ricarica di un qualsiasi importo, 30 gigabyte di navigazione ad internet.

Il tutto grazie all'offerta Vodafone Giga Free, come annunciato dalla compagnia attraverso una pagina di supporto inserita sul proprio sito web e raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Il bonus da 30 Gigabyte può essere richiesto tante volte quante sono le ricariche effettuate dall'1 al 31 Agosto, salvo proroghe. Nell'SMS ricevuto a seguito della ricarica telefonica, sarà presente un codice che dovrà essere riscattato entro la data di scadenza presente al suo interno.

"Se hai una SIM voce ricaricabile Vodafone con un’offerta che include minuti, SMS e Giga ti basta ricaricare il tuo numero di qualsiasi importo. Riceverai un SMS con le istruzioni per attivare i 30 Giga Free in regalo per un mese. Puoi avere una sola promozione 30 Giga Free alla volta che riparte ad ogni nuova attivazione. Sono esclusi tutti coloro che risultano soggetti a misure di intervento (come la sospensione del servizio) previste nei confronti di clienti che effettuino un utilizzo del servizio telefonico difforme da quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto con Vodafone" si legge sul sito web ufficiale.

I 30 gigabyte saranno attivati entro 48 ore dalla richiesta.