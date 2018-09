Vodafone regala 4 gigabyte per due giorni ad alcuni clienti

Piacevole novità per alcuni clienti Vodafone selezionati dal reparto commerciale. Nelle ultime ore sono tanti gli utenti che segnalano di aver ricevuto dall'operatore telefonico rosso la promozione 4 gigabyte Day in regalo per due giorni.

Nell'SMS ricevuto si legge quanto segue: "lo sai che stai navigando al massimo della velocità? Continua a goderti la Rete Vodafone migliore di sempre con 4 Giga in 4G in regalo per 1 giorno! Hai tempo fino al 23/09. Attivali subito gratis al 42100“.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che coloro che non hanno ricevuto il messaggio citato sopra, anche chiamando il numero sopraindicato non sono in grado di effettuare l'attivazione. Si tratta infatti della classica promozione ad hoc proposta da Vodafone solo ad alcuni clienti per motivazioni ancora non note.

4 GB Day aggiunge quattro gigabyte a quelli previsti dalla propria promozione, il che vuol dire che al momento della navigazione verranno consumati prima quelli aggiuntivi e poi il traffico incluso nell'offerta sottoscritta. Come si legge nelle condizioni, la promozione in regalo è attiva per 48 ore: ad esempio, attivandola oggi la disattivazione automatica verrà effettuata il 26 Settembre.

Come si legge nell'SMS, i gigabyte aggiuntivi sono offerti anche in 4G, per consentire a tutti di sperimentare la velocità della rete.

Fateci sapere attraverso i commenti se anche voi siete tra i fortunati che avete ricevuto il messaggio o meno.