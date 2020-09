Vodafone regala 4 mesi di Now TV Cinema con l'Happy Friday di oggi

Puntuale come ogni venerdì, torna l'Happy Friday di Vodafone. Quest'oggi, 4 Settembre 2020, l'operatore telefonico rosso permette di riscattare ben quattro mesi di NOW TV Cinema, il servizio di streaming di Sky che consente di guardare tanti contenuti su TV, smartphone e tablet.

Nel Pass Cinema sono disponibili oltre 1000 titoli e prime visioni, anche a pochi mesi dall'uscita nella sale italiane. Gli utenti potranno accedere allo streaming anche in alta definizione, su due dispositivi in contemporanea.

Il funzionamento di Happy Friday è molto semplice: basta semplicemente aprire l'applicazione MyVodafone e disegnare il sorriso. Il sistema provvederà ad inviare via SMS il coupon da riscattare seguendo le istruzioni presenti al suo interno.

La stessa promozione è accessibile anche per i clienti Happy Black, il programma a pagamento di Vodafone. In quest'ultimo caso però la richiesta potrà essere inviata fino al 30 Settembre salvo eventuali proroghe. L'attivazione può essere effettuata entro il 30 del mese.

Per coloro che invece intendono approfittare della promozione attraverso Happy Friday, la scadenza è fissata alle 23:59 di oggi venerdì 4 Settembre. Come avvenuto anche in passato, Vodafone potrebbe proporre anche premi diversi per ogni clienti, il che vuol dire che disegnando il sorriso potreste ricevere altri coupon.

Al termine del periodo promozionale, inoltre, l'abbonamento a NOW TV si rinnoverà in automatico.



Di recente NOW TV si è rinnovato con una nuota interfaccia che facilita l'accesso ai contenuti.



Aggiornamento 12:40 - Secondo alcune segnalazioni, il regalo sarebbe attivabile solo dagli iscritti ad Happy Black. Dopo aver effettuato alcune verifiche abbiamo scoperto che effettivamente disegnando il sorriso si viene invitati all'iscrizione al programma a pagamento, che però include un primo mese gratuito da poter attivare rapidamente per richiedere il coupon a NOW TV. Happy Black, però, alla scadenza del periodo gratis si rinnoverà in automatico ad 1,99 Euro al mese.