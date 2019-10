Vodafone regala 50 gigabyte di internet per un anno ad alcuni utenti rimodulati

A pochi giorni dall'Happy Friday, Vodafone ha iniziato a regalare ad alcuni utenti 50 gigabyte di internet da utilizzare in un anno, senza alcun costo aggiuntivo o rinnovo automatico.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte, la maggior parte di coloro che hanno ricevuto questo piacevole regalo rientrerebbero nella recente ondata di rimodulazioni che ha concluso un'estate rovente piena di malcontenti per gli utenti.

L'offerta al momento non sarebbe disponibile per tutti, ma per verificare se si rientra nella cerchia dei fortunati, basta aprire l'applicazione My Vodafone per smartphone, e quindi andare nella sezione "Offerte te". L'attivazione può essere effettuata, oltre che tramite l'app, attraverso il sito ufficiale di Vodafone ed i numeri dedicati. In alternativa, è possibile contattare il numero 190.

Come dicevamo poco sopra, la promozione 50 Giga Free è completamente gratuita e non prevede alcun costo di rinnovo. Gli utenti avranno a disposizione 50 gigabyte di internet, da utilizzare anche sulla rete 4G, nei 12 mesi successivi alla data di attivazione. Questi si aggiungono a quelli previsti dalla promozione attiva.

Al momento da parte di Vodafone non sono emerse informazioni in merito. Fateci saper come sempre tramite i commenti se siete stati scelti o meno.

Domani, intanto, dovrebbe debuttare il nuovo taglio di ricarica da 13 Euro.