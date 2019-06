Vodafone regala 50 gigabyte di internet agli utenti Happy Black

Regalo estivo per Vodafone, che ha deciso di donare a tutti coloro che partecipano all'Happy Friday ben 50 gigabyte di traffico da usare fino al 31 Agosto. L'offerta, come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, è rivolta a coloro che attivano Happy Black, che ha un costo di 1,99 Euro al mese.

L'operatore telefonico ha anche sottolineato che in caso di disattivazione di Happy Black si perderanno anche i 50 gigabyte previsti da Happy Black Summer.

Come avvenuto in passato, per riscattare il regalo basta aprire l'applicazione My Vodafone entro le 23:59 di oggi 28 Giugno, e spostarsi nella sezione Happy Friday.

Nel momento in cui si invia la richiesta di attivazione si riceverà l'apposito SMS: "Vodafone Happy: complimenti! Hai richiesto l’attivazione di Happy Black e di Happy Black Summer che ti offre 50 Giga in Regalo per tutta l’estate. Attendi SMS di conferma entro 72 ore”.

Happy Black Summer consumerà i 50 gigabyte con priorità rispetto a quelli inclusi nella promozione attiva sul numero di telefono, che non saranno toccati fin quando non si esauriranno.

Il programma Happy Black ha debuttato lo scorso mese di Aprile e garantisce ogni settimana premi, promozioni e buoni regalo da partner come NowTV, Infinity, Tidal, Booking, Eni Station, Alitalia, Mondadori, Privalia, Rentalcars e Leroy Merlin.