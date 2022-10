Vodafone regala un buono Amazon da 10 Euro: ecco come riscattarlo

Nuova settimana, e nuovo regalo di Vodafone agli iscritti al programma Vodafone Happy. Quest’oggi, in vista dell’Amazon Prime Day della prossima settimana, l'operatore telefonico ha deciso di omaggiare i clienti con uno sconto di 10 Euro.

Come indicato direttamente dai colleghi di MondoMobileWeb, il codice sconto di 10 Euro è valido solo su una spesa minima di 35 Euro, ed è utilizzabile solo sui prodotti venduti e spediti da Amazon ad eccezione di libri, prodotti digitali, alcolici, buoni regalo, i Kindle ed i Fire, ma anche i prodotti venduti sul marketplace Amazon ed i Warehouse Deals.

Il coupon dovrà essere inserito nel campo “codice promozionale” nel carrello, al momento della finalizzazione dell’ordine, e potrà essere richiesto sull’applicazione My Vodafone entro il 13 Ottobre 2022, con utilizzo da effettuare entro e non oltre il 16 Ottobre 2022. Interessante anche notare come il buono sconto sia valido solo per i clienti che non hanno effettuato un ordine su Amazon o che non hanno completato acquisti negli ultimi 12 mesi.

Come avvenuto anche in altre circostanze, però, il premio potrebbe essere diverso a seconda dell’utente, e come sempre vi invitiamo a collegarvi all’applicazione My Vodafone per scoprire cosa ha in serbo per voi l’operatore. Fatecelo sapere nei commenti.