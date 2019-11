Vodafone regala un buono Booking da 50 Euro con l'Happy Friday

Nuovo venerdì, nuovo Happy Friday di Vodafone. Quest'oggi l'operatore telefonico rosso regala un buono da 50 Euro da utilizzare per una prenotazione Booking di almeno 250 Euro. Per riscattare il premio è necessario aprire l'applicazione MyVodafone, spostarsi nella sezione dedicata al concorso e disegnare il classico sorriso.

Il coupon potrà essere utilizzato per una prenotazione di qualsiasi struttura entro il 15 Dicembre, ma contrariamente a quanto avvenuto in passato non si riceverà nessun codice: Booking provvederà ad accreditare i 50 Euro sulla carta di credito utilizzata per la prenotazione entro sessanta giorni dalla data del check-in, che non ha nessun limite.

Nelle condizioni dell'offerta si legge che "per ottenere il tuo rimborso premio devi spuntare la casella “Usa questa carta per i miei rimborsi premio” accanto al tuo metodo preferito per il pagamento dei premi nella sezione “Carte di credito” o nella sezione “Modifica profilo” dell’app. Puoi farlo anche in un momento successivo alla prenotazione ma sempre con l’indirizzo email che hai utilizzato per la prenotazione stessa".

L'Happy Friday di oggi però si articola su due piani, entrambi rivolti ai viaggiatori. Alcuni utenti infatti stanno ricevendo uno sconto da 50 Euro per il noleggio di un'automobile sul sito web Rentalcars.com, a fronte anche in questo caso di una spesa minima di 250 Euro. Il buono verrà inviato via SMS e potrà essere usato fino al 15 Dicembre.