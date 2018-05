Vodafone regala un buono sconto da 10 Euro Trenitalia con l'Happy Friday di oggi

E' venerdì, e come sempre è tempo di Happy Friday per gli utenti Vodafone iscritti al programma gratuito. Questa settimana, l'operatore telefonico rosso ha deciso di regalare ai propri utenti un buono Trenitalia del valore di 10 Euro.

Come leggiamo nelle condizioni dell'offerta, il buono sconto ricevuto via SMS dopo aver disegnato il classico sorriso all'interno dell'applicazione, può essere utilizzato per acquistare sul sito web di Trenitalia o tramite l'applicazione, un biglietto di importo pari o superiore ai 20 Euro.

Rientrano nell'offerta i viaggi effettuati su treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, in qualsiasi classe e livello di servizio, mentre sono esclusi i treni Regionali ed Internazionali.

Il Buono Sconto, inoltre, non è valido per acquistare Carnet Viaggi o Abbonamenti, ma è limitato al singolo viaggio. Gli utenti potranno usarlo fino al 17 Maggio 2018 per viaggi dal 1 Giugno.

Una volta ricevuto il codice (che sembra essere unico per tutti gli utenti), basterà scaricare l'applicazione di Trenitalia o collegarsi al sito web ufficiale, registrarsi o accedere con le proprie credenziali, selezionare la soluzione desiderata (rispettando le condizioni di cui vi abbiamo parlato sopra) ed inserire il voucher nel campo dedicato.

Interessante che lo sconto è valido su tutte le tariffe Trenitalia, incluse quelle promozionali. Per maggiori informazioni vi rinviamo al sito web ufficiale dell'iniziativa, raggiungibile attraverso questo indirizzo.