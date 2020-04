Vodafone regala due mesi di Dplay Plus con l'Happy Friday di oggi 17 Aprile

Come ogni venerdì, torna puntuale l'Happy Friday di Vodafone. Questa settimana l'operatore telefonico, in collaborazione con il gruppo Discovery, ha deciso di regalare due mesi di visione gratuita della piattaforma Dplay Plus.

Non è tutto, perchè dal primo rinnovo in poi sarà possibile godere di uno sconto speciale per un anno, salvo disdetta da effettuare tramite l'area riservata entro 24 ore dalla scadenza della prova gratuita. Vodafone infatti dà ai propri clienti la possibilità di sottoscrivere il servizio a 2,99 Euro al mese al posto di 3,99 Euro. salvo disdetta da effettuare tramite l'area riservata entro 24 ore dalla scadenza della prova gratuita.

Come sempre, per riscattare il coupon basta aprire l'applicazione My Vodafone e collegarsi all'apposita sezione "Happy Friday" entro le 23:59 di oggi disegnando il classico sorriso. Il codice potrà essere riscattato direttamente nella pagina dedicata al programma a premi di Vodafone sul sito Ddplay entro il 30 Aprile 2020 salvo proroghe.

Ddplay è la piattaforma di streaming di Discovery che permette di accedere in streaming a cinque canali a pagamento (BBC, Animal Planet, Investigation Discovery, Discovery Science ed ovviamente Discovery Channel), oltre ad un'ampia libreria di contenuti on demand ed anteprime dei programmi di Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Food Network, Motor Trend e Giallo.

Dopo le riviste regalate da Vodafone Happy la scorsa settimana, quest'oggi l'operatore telefonico regala ai propri clienti un'altra sottoscrizione. Fateci sapere cosa ne pensate.