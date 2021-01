Vodafone regala giga illimitati per un mese ai clienti colpiti dai disservizi

Dopo i disservizi di Vodafone di ieri, che hanno interessato i clienti di alcune zone di Milano, Varese e Como, l'operatore telefonico ha voluto scusarsi a modo suo, regalando a coloro che sono stati colpiti dai problemi un mese di giga illimitati.

La notizia è stata riportata dai colleghi di MondoMobileWeb, che riportano lo screenshot di un SMS ricevuto dagli utenti in cui si legge che "gentile cliente, nella tua zona si è verificato un guasto tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato senza interruzione dalle prime ore della notte per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti in tarda mattinata. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 1 mese di Giga illimitati. Attendi SMS di conferma attivazione entro 48 ore".

Sostanzialmente, quindi, non bisognerà fare assolutamente nulla in quanto il sistema automatico di Vodafone provvederà ad attivare e disattivare la promozione.

Non si tratta della prima volta che l'operatore telefonico propone regali di questo tipo a seguito dei disservizi riscontrati dagli utenti. Anche in altre circostanze, infatti, per farsi perdonare, hanno regalato giga gratis per varie settimane.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore d'Italia, e si è piazzato dinanzi alla concorrenza.