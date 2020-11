Vodafone regala giga illimitati ai propri clienti per i 3 anni di TOBi

Tre anni fa Vodafone lanciava TOBi, l’assistente personale che è in grado di assistere gli utenti come avviene con il customer care. L’operatore telefonico ha deciso di celebrare questo avvenimento con una serie di regali molto interessanti, tra cui gigabyte illimitati.

Per riscattare il premio basta semplicemente aprire una chat con TOBi, che mostrerà il seguente messaggio: “oggi è il mio terzo compleanno ma il regalo è per te!”. A questo punto basta semplicemente cliccare sul tasto “scopri il regalo” ed il gioco sarà fatto: gli utenti infatti avranno modo di riscattare la promozione riservata da Vodafone.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, ad alcuni clienti Vodafone starebbe regalando Gigabyte Illimitati per la navigazione o la possibilità di scegliere un abbonamento tra Donna Moderna, Grazia ed Icon.

Agli utenti di rete fissa, invece, sarà regalato un mese di Happy Black, il programma a premi che si rinnova in automatico alla scadenza del periodo promozionale.

I gigabyte illimitati a quanto pare saranno validi per 48 ore, dopo di che si disattiveranno in automatico, come previsto dalle condizioni di servizio.

Nel frattempo, Vodafone ha annunciato l’offerta per il bonus PC, che si affianca a quelle proposte da TIM, WindTre e Tiscali in occasione del lancio del piano voucher da 500 Euro.