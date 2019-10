Vodafone regala Giga illimitati per una settimana per Halloween

Il regalo di Halloween di Vodafone è servito. Nelle ultime ore infatti l'operatore telefonico rosso sta notificando agli utenti iscritti al programma Happy Friday la disponibilità dell'opzione "Happy Giga Night" che sarà disponibile per una settimana.

Come suggerisce il nome, Happy Giga Night consentirà di usufruire di gigabyte di navigazione illimitati in maniera totalmente gratuita dalle 20 alle 8. Non è previsto alcun costo di attivazione ed al termine del periodo promozionale l'opzione si disattiverà in automatico.

I gigabyte inclusi nel regalo saranno usati con priorità rispetto a quelli presenti nella promozione. Ciò vuol dire che nelle dodici ore notturne non si andranno ad intaccare in alcun modo i dati inclusi nell'offerta mensile.

Happy Giga Night può essere attivata attraverso l'applicazione MyVodafone. Aprendola, si vedrà comparire in homepage un banner con su scritto "Happy Halloween": basterà fare un tap su di esso per essere reindirizzati ad una pagina con una zucca su cui fare tap per spaccarla e scoprire il regalo nascosto al suo interno.

Vodafone ha sottolineato che l'attivazione di Happy Giga Night avverrà entro le 72 ore successive dall'evasione della richiesta. La telco provvederà ad inviare un SMS informativo: solo da quel momento si potranno usufruire dei gigabyte illimitati di notte.

Fateci sapere se l'avete attivata o no.

Ricordiamo che fino ad oggi sarà possibile godere anche di sei mesi di Amazon Prime gratuiti grazie a Vodafone.