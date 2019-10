Vodafone regala sei mesi di Amazon Prime fino al 29 Ottobre

Vodafone ha annunciato che coloro che sceglieranno una delle offerte Vodafone Casa Fibra o Adsl entro il 29 Ottobre riceveranno in regalo sei mesi di Amazon Prime, per un valore di circa 24 Euro se si conta che la sottoscrizione ha un costo mensile di 3,99 Euro.

Tra le offerte su cui è possibile ricevere i sei mesi di Prime in regalo figura anche Internet Unlimited, che al prezzo di 27,90 Euro al mese garantisce internet alla massima velocità (fino ad 1 Gigabit sulla Giga Network Fibra), tutti i servizi di Vodafone Ready (inclusa la Vodafone Station), chiamate verso fissi e mobili, l'offerta Vodafone TV con pacchetto intrattenimento incluso per i clienti coperti da Fibra FTTH, ed una sim dati con 30 gigabyte di internet da usare su tablet e chiavette.

La promozione, come le altre, può essere attivata in tutti i negozi Vodafone, ma sottoscrivendola online sono azzerati i costi di attivazione una tantum di 24 Euro.

Amazon Prime, come noto, consente di ottenere dei vantaggi significativi sui tempi di consegna dei prodotti che presentano il bollo "Prime" nella scheda, a cui si aggiunge la spedizione gratuita per gli ordini di qualsiasi importo, l'accesso ad Amazon Prime Video, Prime Reading e Prime Music, oltre allo spazio di archiviazione illimitato per le foto.