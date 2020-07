Vodafone regala sei mesi di Amazon Prime: ecco come ottenerli

Da oggi, 1 Luglio 2020, sono attivi i nuovi sconti per gli iscritti al programma Happy Black, che in occasione dell'estate si tinge di Summer Edition. La punta di diamante delle promozioni è però rappresentata dalla possibilità di ottenere sei mesi di Amazon Prime in regalo.

La richiesta può essere evasa fino al 31 Luglio, e comporta un risparmio considerevole dal momento che Amazon Prime normalmente costa 3,99 Euro al mese. Ovviamente sarà possibile disattivare il rinnovo automatico attraverso le impostazioni dell'account su Amazon Italia, e possono richiedere il regalo solo coloro che sono iscritti ad Happy Black Summer Edition 2020, anche gli utenti che hanno attivato la prova gratuita.

Come riferiscono i colleghi di MondoMobileweb, nello stesso lasso di tempo è anche possibile ottenere uno sconto del 10% su Booking.com, ma a riguardo non sono disponibili informazioni su eventuali limitazioni sulle strutture convenzionate o, più probabilmente, sulla spesa minima richiesta per poter ottenere la riduzione del prezzo.

Sempre dal fronte Amazon, segnaliamo che da oggi è attiva una promozione che consente di ottenere un buono sconto da 10 Euro per i nuovi iscritti a Prime Student. Anche questa offerta sarà attiva fino al prossimo 31 Luglio seguendo la procedura indicata nella notizia dedicata.