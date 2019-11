Vodafone regala sei mesi di Amazon Prime in vista del Black Friday

All'Happy Friday di oggi, di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina, si aggiunge un'altra interessante offerta di Vodafone. L'operatore telefonico infatti sta regalando ad alcuni utenti sei mesi di Amazon Prime, proprio a ridosso del Black Friday 2019.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, la società inglese avrebbe inviato la notifica solo ad alcuni clienti selezionati, tramite l'applicazione MyVodafone, ma non viene escluso che la proposta possa essere estesa via SMS attraverso qualche campagna promozionale.

Tuttavia, anche coloro che non hanno ricevuto la notifica possono provare a riscattare l'offerta tramite la pagina http://voda.it/amazon, che però non sembra essere accessibile a tutti.

Si tratta senza dubbio di un'offerta interessante, che ricade proprio a pennello in vista del Black Friday del prossimo 29 Novembre. Amazon Prime, per chi non lo conoscesse, è il servizio di abbonamento della società di Jeff Bezos che consente di ottenere la consegna gratuita su tutti i prodotti, senza alcun importo minimo, spedizioni veloci e la possibilità di accedere ad Amazon Prime Video.

L'offerta però può essere attivata solo sui nuovi account Amazon e sui profili su cui non è già attivo il prime. Dopo la scadenza dei primi sei mesi, il servizio si rinnoverà a 3,99 Euro al mese sulla carta associata.