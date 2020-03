Vodafone, in regalo Giga illimitati per un mese agli studenti italiani

Vodafone ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, che regalerà Giga illimitati per un mese agli studenti italiani (tra 14 e 26 anni), in modo da aiutarli in questa situazione non esattamente delle più rosee. I primi clienti coinvolti stanno già iniziando a ricevere degli SMS di conferma.

Comunicato stampa: Milano, 11 marzo 2020 – Per favorire l'accesso al digital learning in questa situazione di emergenza – con scuole e università chiuse – Vodafone ha deciso di eliminare il limite di Giga per gli studenti in tutta Italia a partire dalle Scuole Superiori. I giovani clienti riceveranno un SMS per attivare Giga illimitati gratis per un mese. I Giga illimitati si disattiveranno in automatico dopo un mese.

Già da fine febbraio Vodafone, per permettere ai clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario di comunicare con i propri cari, di lavorare da remoto e di tenersi informati, aveva fornito gratuitamente Giga illimitati per un mese.

Per incentivare l'adozione dello smart working da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, Vodafone ha inoltre offerto Giga illimitati alle imprese di tutto il territorio nazionale al fine di consentire loro di essere in contatto con colleghi, clienti e fornitori da remoto senza ulteriori costi, attivando le moderne procedure di smart working.

Vodafone ha introdotto lo smart working su larga scala nel 2014 e oggi è tra le esperienze che coinvolgono il maggior numero di dipendenti in Italia. Questo ha consentito a Vodafone di adottare lo smart working in tutte le sedi dell'azienda tra le misure precauzionali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Fonte originale: Repubblica.