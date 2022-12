Vodafone resta il miglior operatore in Italia per OpenSignal, TIM regna nel 5G

Gli ultimi dati di mercato raccolti da Altroconsumo hanno confermato Vodafone come operatore più performante in Italia. Grazie al Mobile Network Experience Report di Opensignal riceviamo un’ulteriore verdetto: Vodafone primeggia tra gli operatori italiani nel terzo trimestre 2022, ma TIM è il migliore per il 5G.

Lo studio riguardante il terzo trimestre 2022, ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, analizza come da prassi l’esperienza degli utenti su tutte le tecnologie di rete dei più importanti operatori nazionali: Vodafone, TIM, WindTre e Iliad. Per quanto riguarda i risultati complessivi, Vodafone è il miglior operatore in Italia con otto premi su 16 categorie: spiccano in particolar modo i premi per Overall Experience e Consistent Quality.

Sui cinque premi disponibili per il 5G, TIM ne ha vinti quattro in solitaria confermandosi l’operatore dominante nella rete mobile di quinta generazione; condivide però con Iliad il premio 5G Voice App Experience. La società di Benedetto Levi ha poi vinto un secondo premio, per giunta in solitaria, per quanto concerne la Disponibilità in Italia. WindTre ha ottenuto invece solamente due riconoscimenti, relativi alla disponibilità e copertura della rete mobile 5G.

Osservando i numeri per esperienza video, gaming, VoIP, download e upload, i premi non sono invece spartiti tra gli operatori: per velocità di download media complessiva, Vodafone ottiene il primato con 35,2 Mbps, mentre in Upload conquista il primo posto con 10,6 Mbps. La Video Experience premia sempre il marchio di origine britannica con un punteggio di 58,1 punti su 100, come anche la Games Experience (72,2 su 100) e la Voice App Experience (79,4 su 100).

Nonostante le ottime performance, sempre più clienti si stanno però legando a operatori virtuali o a Iliad: basta vedere la crescita di Iliad nel 2022, proprio mentre Vodafone e gli altri brand principali perdono market share.