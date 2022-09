Vodafone resta operatore più performante in Italia, Iliad raggiunge secondo posto

Altroconsumo rende noti i nuovi dati sulle migliori connessioni mobili disponibili in Italia grazie ai vari principali operatori telefonici. Grazie all’app CheBanda e circa 80mila test effettuati tra luglio 2021 e giugno 2022 possiamo sapere qual è l’operatore italiano con la rete mobile più performante sul mercato.

Ricordiamo in primis che l’algoritmo di CheBanda considera i seguenti parametri: velocità di download e di upload, qualità dello streaming video e qualità di navigazione Internet. Sulla base di questi vengono quindi giudicate le performance delle reti 2G, 3G e 4G per stilare la classifica finale, mentre la rete 5G è risultata protagonista di alcune prove non prese in considerazione per il giudizio definitivo.

La classifica generale è la seguente e la potete vedere in calce alla notizia: Vodafone guida il quartetto con 30.054 punti e, così facendo, continua a dominare il mercato per un altro anno dopo gli ottimi risultati dei test del 2021. Segue al secondo posto Iliad con 24.871 punti, superando quindi WindTre che si colloca in terza posizione con 23.061 punti. Chiude la classifica TIM con 20.910 punti.

In 4G la situazione è la medesima, mentre nel 5G cambia a causa dell’instabilità delle analisi: Vodafone resta in testa con 102.938 punti, mentre TIM balza al secondo posto con 96.098 punti. Iliad scende al terzo con 54.875 punti, e al quarto si posiziona WindTre con 51.859 punti. Attenzione però alla validità di questi dati, in quanto gli utenti WindTre hanno effettuato più test di tutti mentre Iliad e TIM non hanno visto più di 5.000 test negli ultimi mesi.

Parlando proprio dell’operatore telefonico francese, dopo questa disamina dei dati vi rimandiamo alle offerte Iliad di inizio settembre 2022.