Vodafone rifiuta l'offerta d'acquisto presentata da Iliad in Italia, è ufficiale

Interessante sviluppo nella questione relativa all’offerta presentata da Iliad a Vodafone per l’acquisizione del 100% delle attività in Italia. Il gruppo anglosassone fa sapere di aver rifiutato la proposta di Iliad.

In una nota diffusa all’ANSA, l’operatore telefonico inglese conferma di aver ricevuto un’offerta altamente vincolante da parte di Vodafone, ma il consiglio d’amministrazione l’ha ritenuta non interessante.



Respingendo l'offerta il Consiglio e la direzione di Vodafone sottolineano di rimanere "concentrati sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della sua strategia di crescita organica a medio termine e dell'ottimizzazione continua del portafoglio" anche se si "continuano a perseguire pragmaticamente diverse opportunita' di consolidamento che accrescano il valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l'Italia" precisa la nota.

Da parte di Iliad non sono arrivati commenti a riguardo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.



Nella giornata di oggi, in risposta alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore, i sindacati avevano mostrato non poche perplessità sull'affare Iliad-Vodafone, al punto che avevano chiesto anche un incontro con il Governo per fare il punto sul piano industriale e sul settore. Almeno al momento quindi tali perplessità dovranno essere messe da parte visto che non ci sono avvisaglie di un accordo tra le parti.