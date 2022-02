Vodafone rilancia offerta Special 50 Digital Edition Easy Pay: cosa offre per 7,99 Euro

Mentre la questione riguardante l’offerta di acquisto Iliad per Vodafone Italia si è conclusa con il rifiuto ufficiale da parte di Vodafone, la divisione italiana dell’operatore britannico lancia l’offerta mobile Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese proprio oggi, 15 febbraio 2022. Vediamo assieme cosa offre nel dettaglio.

Questa nuova promozione “operator attack” si propone con un pacchetto dati da minuti illimitati verso numeri nazionali fissi e mobili, SMS senza limiti e 50 Giga di traffico rete in 4G a 7,99 Euro al mese, con prima mensilità da solamente 5 Euro. È possibile però raddoppiare il traffico Internet accessibile, portandolo pertanto a 100 Giga, semplicemente attivando il pagamento Smart Pay tramite carta di credito, prepagata o conto corrente.

L’attivazione potrà essere effettuata presso i negozi ufficiali Vodafone aderenti, come ripreso da MondoMobileWeb, ma solamente da un gruppo limitato di clienti provenienti da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e altri brand minori. Esclusi, invece, sono TIM, WindTre, ho. Mobile, Kena, Very Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Considerato che l’attivazione è possibile solamente nei punti vendita, la disponibilità dovrebbe essere alquanto limitata; per questa ragione, se siete interessati vi consigliamo di recarvi presso i negozi Vodafone affinché possiate accertarvi della effettiva, effettuabile portabilità.

A proposito di offerte telefoniche del mese, ecco le promo Very Mobile disponibili a febbraio 2022.