Vodafone rilancia l'offerta winback Special 100 Digital Edition: costi e cosa include

Nel corso di settembre abbiamo già avuto occasione di vedere le nuove offerte di portabilità Vodafone battezzate Special Digital, ma per un certo periodo di tempo una delle promozioni interessate non è risultata più disponibile...fino a oggi. Special 100 Digital Edition è tornata tramite SMS a ex clienti: ecco cosa offre.

Come riportato anche da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico ha deciso di riproporre una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni ex clienti selezionati, dal testo simile al seguente: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 29 settembre 2021”.

Come possiamo comprendere dal messaggio, Vodafone Special 100 Digital Edition sarà disponibile solo fino al 29 settembre 2021 e propone un bundle con minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, assieme a SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 Euro al mese. I costi di attivazione, della nuova scheda SIM e della sua spedizione sono pari a 0 Euro; l’attivazione dell’offerta winback potrà essere effettuata presso negozi aderenti o, in alternativa, online tramite pagina dedicata.

Rimanendo nell’universo Vodafone, ricordiamo che ci saranno nuove rimodulazioni per la rete fissa dal 26 ottobre, con aumenti pari a 1,99 Euro al mese.