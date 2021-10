Vodafone rilancia Special Minuti 50 Giga da 9,99 Euro al mese: portabilità anche da TIM

Vodafone torna alla carica con altre, nuove offerte Operator Attack per attirare utenti con SIM di operatori rivali. In seguito al lancio di Vodafone Special Giga da 7,99 Euro al mese, il brand britannico ha deciso di rilanciare anche Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,99 Euro al mese. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Il pacchetto in questione, innanzitutto, potrà essere attivato con richiesta di portabilità da nuovi clienti Vodafone che provengono esclusivamente da TIM, CoopVoce, Spusu, Tiscali e Digi Mobil. Insomma, un numero limitato che però comprende anche il rivale maggiore TIM, oltre ad alcuni operatori virtuali.

Vodafone Special Minuti 50 Giga include ogni mese minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale e 50 Giga di traffico mobile in 4G all’inizialmente citato prezzo di 9,99 Euro al mese. Come avrete notato, dunque, mancano gli SMS nel bundle; questi vengono pagati singolarmente secondo il piano Vodafone 25 New, il quale prevede il pagamento di 0,29 Euro per SMS.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, invece, ci troviamo dinanzi a una spesa complessiva pari a 3,01 Euro, di cui 3 Euro per la scheda SIM ricaricabile. Parlando del meccanismo extrasoglia, Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede il blocco completo della connessione mobile in caso di consumo di tutti i Giga.

Ricordiamo in conclusione che è all’attivo anche Vodafone Infinito Special Edition, promozione con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 10 Euro al mese attivabile in convergenza a un piano per la rete fissa.