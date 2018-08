Vodafone rimodula anche i clienti business: 3 Euro in più al mese!

Non sembra fermarsi l'ondata di rimodulazioni da parte di Vodafone, che hanno portato ad una vera e propria emorragia di clienti, provocando ritardi importanti con le portabilità da parte degli utenti. Come sottolineato dai nostri amici di TecnoAndroid, l'operatore telefonico starebbe rimodulando anche i clienti business.

Clienti che vanno ad aggiungersi a quelli ricaricabili ed in abbonamento.

Per coloro che posseggono un piano business, il rincaro mensile entrerà in vigore dal prossimo 16 Settembre e sarà di 3 Euro. Come sta facendo con tutti i tipi di utenti, anche per questi Vodafone prevede un aumento dei gigabyte, ma i clienti dovranno effettuare la richiesta entro e non oltre il 31 Dicembre 2018.

La differenza rispetto ai minuti illimitati erogati ai clienti ricaricabili, quindi, sarà da ricercare nel fatto che bisognerà effettuare la richiesta attraverso una pagina predisposta nell'area clienti business.

Come sempre, è previsto il recesso gratuito dall'offerta, entro il 15 Settembre 2018, senza alcun costo aggiuntivo o penale. Per alcune utenze Business con connettività 3G, inoltre, è previsto l'aggiornamento alla rete 4G gratuito, ma per tutte le informazioni del caso vi invitiamo a contattare il numero di assistenza o, meglio, recarsi in uno dei punti vendita autorizzati.

Siamo certi che anche in questo caso, gli utenti non saranno soddisfatti dalla rimodulazione.