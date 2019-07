Vodafone rimodula ancora: alcune offerte aumentano di 2 Euro dal 28/7

Le rimodulazioni estive degli operatori telefonici non sembrano finire. Vodafone infatti dal prossimo 28 Luglio aumenterà di 1,98 Euro il prezzo di alcune offerte di telefonia mobile.

Nella pagina informativa, Vodafone giustifica la scelta affermando che è stata presa "per continuare a investire sulla rete e per offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi“.

Secondo quanto affermato dai colleghi di MondoMobileWeb sulla base delle segnalazioni, ad essere interessate sono le offerte Special 1000 7GB, Special Minuti 50GB, Special 1000 4GB, Special 1000 3GB, Special 2GB, Special 20GB, Special 30GB, e Special 1000 5GB e la Special Unlimited.

Come soluzione compensativa, Vodafone consentirà agli utenti che hanno ricevuto l'SMS informativo di attivare gratuitamente l'opzione che include 20 Giga al mese per un anno entro il 27 Luglio, chiamando il numero 42590 dalla SIM su cui è attiva l'offerta interessata dalla rimodulazione. Ad avvenuta attivazione si riceverà l'SMS “20 Giga Free è attiva. Hai 20 Giga gratis ogni mese per un anno. Poi si disattivano in automatico. Per info vai sull’app voda.it/myofferta“.

Le rimodulazioni a quanto pare dovrebbero avvenire per scaglioni, ecco perchè non è da escludere una proroga per il termine ultimo di attivazione dell'offerta che include 20 Giga al mese aggiuntivi. Lo stesso numero può anche essere utilizzato per scoprire se si rientra nelle rimodulazioni.