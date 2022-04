Vodafone rimodula ancora: crescono i prezzi di alcune offerte, ecco quali

Ad agosto 2022 sono previsti nuovi rincari per gli utenti Vodafone. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, tra pochi mesi cresceranno i prezzi di alcune offerte di rete fissa che non hanno connessione ad internet, per cui è prevista una rimodulazione di 1,99 Euro al mese.

Ad essere interessati saranno i clienti Vodafone con attive promozioni di rete fissa solo voce, che riceveranno già dalla giornata di oggi le comunicazioni, che saranno pubblicate anche in fattura fino all’8 Giugno 2022.

Vodafone spiega che questo aumento di 1,99 Euro al mese, che potrà anche non essere accettato cambiando promozione o effettuando la portabilità, gli consentirà di “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”.

In cambio, però, gli utenti riceveranno un’offerta dedicata Telepass, che permetterà di ottenere 9 mesi di canone gratuito di assistenza stradale in Italia ai già clienti, mentre i non clienti potranno ottenere 9 mesi di canone Telepass Family gratuito e 9 mesi di Assistenza Stradale solo Italia a costo zero.

Nella comunicazione Vodafone sottolinea anche che sarà possibile effettuare il recesso gratuito e senza costi aggiuntivi via PEC, raccomandata A/R, o chiamando il 190 indicando come clausola “modifica delle condizioni contrattuali”.

Ricordiamo che anche Vodafone ha aderito al bonus internet 2022, che è rivolto a partite iva e PMI.