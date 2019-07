Vodafone rimodula le offerte su mobile: +1,98 Euro dal 2 Settembre

Ancora rimodulazioni per Vodafone. L'operatore rosso aumenterà il costo mensile di alcune offerte su mobile dal prossimo mese di Settembre, dopo la serie di rincari estivi che hanno fatto storcere non poco il naso agli utenti.

Questa volta ad essere interessati saranno i rinnovi successivi al 2 Settembre 2019. I clienti interessati saranno informati nelle prossime ore con il classico SMS e l'annuncio su voda.it/informa, ma dalle informazioni trapelate è emerso che l'aumento previsto sarebbe di 1,98 Euro al mese.

In attesa di scoprire la lista completa delle offerte coinvolte, è già possibile chiamare il numero gratuito 42590. La voce guida infatti è già stata predisposta per le verifiche del caso: basta seguire le istruzioni per scoprire se si rientra o meno.

Come già fatto nell'immediato passato, Vodafone consentirà agli utenti di attivare gratuitamente per un anno l'opzione Extra 20GB, che aggiunge 20 gigabyte di traffico in maniera completamente gratuita.

In base a quanto previsto dal codice del consumo, sarà possibile effettuare il recesso gratuito entro il giorno precedente all'entrata in vigore della rimodulazione, tramite PEC, raccomandata A/R ed il 190.

Il mese di Settembre quindi si conferma un vero e proprio incubo per gli utenti Vodafone. Qualche settimana fa infatti la società aveva annunciato un aumento di 2,99 Euro per le opzioni di rete fissa.