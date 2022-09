Vodafone, rimodulazione in arrivo per rete fissa: 1,99 euro al mese in più dal 15 novembre

Giusto nella giornata successiva all’abbassamento dei costi di disattivazione per linee fisse Vodafone, lo stesso operatore telefonico annuncia imminenti rimodulazioni sulla rete fissa per alcuni clienti. Dall’annuncio del marchio di origine britannica si evince che si tratterà di un aumento tariffario di 1,99 euro al mese.

Come riportato da MondoMobileWeb, questo incremento delle future mensilità riguarderà una fetta di clienti non precisata che, ad ogni modo, verrà avvertita con una “specifica comunicazione personalizzata presente in fattura”. Inoltre, si precisa che coloro che in questo mese hanno subito una rimodulazione non prenderanno parte a questo pool di utenti.

Dalla comunicazione ufficiale si legge: “A partire dal 15 novembre 2022, il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi”. Vodafone precisa, dunque, che ogni cliente interessato potrà recedere senza pagare alcuna penale entro la data indicata nella comunicazione. In tal caso, le eventuali rate residue per attivazione o dispositivi associati all’offerta verranno pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento indicati in precedenza o, in alternativa, in unica soluzione.

Parlando dello stesso operatore, ecco le offerte Vodafone di settembre 2022 per portabilità.