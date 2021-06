Vodafone rimodulazioni del 1 Luglio 2021: aumenta la lista delle offerte coinvolte

Nuova ondata di rimodulazioni da parte di Vodafone. Il 1 Luglio 2021 infatti entreranno in vigore le nuove modifiche unilaterali che porteranno ad un aumento di 1,99 euro al mese per molte offerte. L'operatore telefonico consentir anche di scegliere un'altra offerta ad un prezzo di 0,99 Euro in più almese.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, rispetto alle comunicazioni iniziali sarebbe cresciuta la lista delle promozioni coinvolte, ed infatti Vodafone negli ultimi giorni avrebbe comunicato a nuovi clienti la modifica unilaterale.

Al momento non si conosce la lista completa delle offerte che saranno interessate dall'incremento di prezzo, ma Vodafone come sempre giustifica questo rincaro affermando che è necessario per "investire costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l‘obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai suoi clienti un servizio sempre più performante, ovunque".

Ad alcuni Vodafone avrebbe proposto la promozione gratuita 50 Giga Free che include 50 gigabyte di traffico al mese per 12 mesi dal momento dell'attivazione.

Chiaramente, come stabilito dal codice delle comunicazioni elettroniche, è anche possibile effettuare il recesso gratuito a costo zero entro il giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo piano tariffario. E' possibile recedere tramite PEC, 190 o via raccomandata.

Queste modifiche si aggiungono alle rimodulazioni Vodafone del 23 Giugno di cui abbiamo avuto modo di parlare.