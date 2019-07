Vodafone, ancora rimodulazioni: dal 9 Settembre aumenta la rete fissa

Non sembrano placarsi le rimodulazioni degli operatori telefonici. Dopo quelle estive, che hanno già provocato non pochi malumori tra gli utenti, Vodafone ha annunciato che dal 9 Settembre aumenterà il costo di alcune offerte di rete fissa.

Nello specifico, l'operatore telefonico ha svelato che aumenteranno di 2,99 Euro alcune offerte. Come ampiamente fatto in passato, Vodafone ha già iniziato la campagna informativa tramite una comunicazione presente nelle fatture emesse a partire dal 13 Luglio.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle offerte interessate, ma nel breve messaggio pubblicato sul sito web Vodafone Informa, la telco fa sapere che le rimodulazioni consentiranno alla società di "continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi".

Come sempre in questi casi, gli utenti che non intendono accettare il rincaro potranno effettuare il recesso gratuitamente fino al giorno precedente all'entrata in vigore della modifica unilaterale.

Il recesso può essere effettuato tramite il sito web variazioni.vodafone.it, nei negozi Vodafone o inviando una raccomandata A/R a "Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)". In alternativa, è anche possibile scrivere via PEC a disdette@vodafone.pec.it, indicando la causale "modifica delle condizioni contrattuali". Vodafone dà agli utenti la possibilità di pagare le restanti rate in un'unica soluzione o con la stessa cadenza indicata precedentemente.