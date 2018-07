Vodafone: rimodulazioni anche per le promozioni mobili, ma regala minuti illimitati

Dopo le rimodulazioni per i clienti di rete fissa, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, Vodafone sembra essere pronta a fare lo steso anche per coloro che posseggono una scheda SIM mobile.

Come riportato in anteprima dai nostri amici di MondoMobileWeb, in queste ore l'operatore telefonico rosso sta informando alcuni utenti di alcune rimodulazioni in arrivo anche per le offerte mobili.

Nella fattispecie, dal 3 Settembre 2018 saranno in vigore alcune modifiche contrattuali che, però, non prevedono solo un aumento della spesa. A partire dal prossimo 3 Agosto, infatti, tutti i clienti coinvolti nella rimodulazione avranno diritto a chiamate illimitate verso numeri nazionali, al posto dei limiti fissati in precedenza al momento della sottoscrizione della promozione. Il tutto però prevede il pagamento di un sovrapprezzo di 1,99 Euro al costo attualmente addebitato.

Vodafone sta provvedendo ad informare tutti in queste ore attraverso il classico messaggio informativo, mentre sul sito web sotto la pagina "Vodafone Informa" ancora non è stato aggiunto alcun comunicato. Gli utenti possono verificare se coinvolti anche chiamando il numero gratuito 40300. Resta però da capire quali promozioni siano interessate dalla rimodulazione, fateci sapere attraverso i commenti se avete ricevuto l'SMS o meno.

Siamo certi che questa decisione scatenerà non poche polemiche tra i clienti Vodafone.