Vodafone, rimodulazioni in arrivo: 1,99 Euro in più da novembre per alcune offerte mobile

Non ci sono solo le rimodulazioni Vodafone di ottobre per alcune offerte di rete fissa. L’operatore telefonico d’origine britannica ha comunicato ai suoi clienti italiani una nuova modifica unilaterale per offerte mobili che aumenterà il loro costo di 1,99 Euro al mese, a partire dal 1° novembre 2021.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la comunicazione ufficiale inviata via SMS da Vodafone giungerà nelle date tra il 28 settembre 2021, dunque oggi stesso, e il 1° ottobre 2021. Da essa citiamo di seguito la parte iniziale: “Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque. A partire dal 1° novembre 2021 il costo di alcune offerte per i clienti privati ricaricabili aumenterà di 1,99 euro al mese. Entro il 1° ottobre 2021, i clienti interessati dalla modifica ne riceveranno la comunicazione via sms e avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42590 a partire dal 5/10 fino al 31/10”.

Le alternative proposte da Vodafone sono quindi le seguenti: i clienti interessati potranno attivare gratis Giga di traffico Internet aggiuntivi per 12 mesi chiamando il 42590 tra il 5 ottobre e il 31 ottobre 2021. Oppure, essi potranno esercitare il loro diritto di recesso gratuito passando a un altro operatore senza pagare penali o costi di disattivazione, sempre entro la data stabilita del 31 ottobre 2021.

Intanto Vodafone ha rilanciato l’offerta winback Special 100 Digital Edition a ex clienti selezionati.