Vodafone, rimodulazioni in arrivo dal 26 luglio 2021: le offerte colpite

Vodafone nella giornata odierna, 22 giugno 2021, ha ufficializzato l’arrivo di nuove rimodulazioni alle tariffe di alcuni piani mobili ricaricabili di clienti Vodafone privati, a partire dal 26 luglio. Si parla di aumenti di massimo 1,99 Euro al mese, ma quali sono le offerte interessate? Vediamo assieme alcuni esempi.

Questa nuova ondata di rimodulazioni è stata segnalata da alcuni utenti ai colleghi di MondoMobileWeb. Tra questi, in particolare, si parla per esempio del bundle Vodafone Special Unlimited o dell’alternativa Vodafone Special Giga, attualmente dal costo pari a 7 e 7,99 Euro al mese, dato che un cliente con questo pacchetto ha ricevuto il seguente SMS: “Modifica contrattuale: Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque. Per queste ragioni, dal primo rinnovo successivo al 26/07 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 dal 25/06 fino al 25/07”.

Si segnala, però, che al contrario di quanto indicato nell’SMS l’aumento potrebbe essere di 0,49 Euro o 0,99 Euro al mese anziché una quota uniforme pari a 1,99 Euro al mese. Inoltre, non sono note tutte le offerte coinvolte in questa serie di rimodulazioni e gli utenti interessati potranno anche decidere se attivare 50 Giga al mese in più in regalo per 12 mesi o, altrimenti, attivare un’offerta alternativa chiamando il numero gratuito 42590.

L’operatore telefonico comunque ricorda che nel caso della ricezione di SMS simili rimane sempre un diritto del consumatore recedere dal contratto o cambiare operatore senza penali o costi di disattivazione, fino al 25 luglio 2021 e tramite il sito ufficiale, via raccomandata, PEC o direttamente nei negozi Vodafone.

A proposito di Vodafone, si ricorda che non solo ci saranno altre rimodulazioni a partire dal 1° luglio 2021, ma anche che da qualche giorno la società ha bloccato i servizi VAS a tutti i clienti.