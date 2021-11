Vodafone: rimodulazioni in arrivo con Infinito Black Edition, anche diminuzioni nei costi

Come ben sappiamo, ottobre 2021 è stato un mese di rimodulazioni per offerte fisse Vodafone, ovviamente poco apprezzate dai clienti dell’operatore telefonico britannico. Novembre inizia con altre rimodulazioni riguardanti l’offerta mobile Infinito Black Edition, ma si parla anche di diminuzioni dei costi.

Ebbene sì, le rimodulazioni avvengono anche “in negativo”: come ripreso da MondoMobileWeb, Vodafone Italia ha deciso di cambiare alcune offerte ricaricabili Shake effettuando conversioni a Infinito Black Edition. A seconda dell’offerta telefonica interessata, i clienti vedranno aumenti di 2,99 Euro al mese o cali di 3 Euro al mese, così da portare la tariffa mensile a 11,99 Euro, quota fissata da tempo per Infinito Black Edition.

I consumatori interessati riceveranno degli SMS dedicati, differenti a seconda della natura della rimodulazione. Nel caso di passaggio da Shake Remix a Infinito Black Special Edition si parla di una modifica contrattuale che causerà “al primo rinnovo successivo al 20/11” a un aumento dei costi di 2,99 Euro al mese, godendo però di Giga, minuti e SMS illimitati. Si prevede, ovviamente, la possibilità di recedere dal contratto o cambiare operatore senza costi aggiuntivi.

Nel caso di passaggio da Shake it Easy a Infinito Black Special Edition, invece, l’SMS sarà simile al seguente: “Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce. Avrai Giga, minuti e SMS illimitati e dal primo rinnovo successivo al 20/11 pagherai 3 Euro in meno rispetto alla tua offerta attuale”. Non mancheranno poi rimodulazioni tariffarie che non vedranno cambiamenti di prezzo, bensì il semplice passaggio a Infinito Black Special Edition.

Sempre a proposito di Vodafone, da metà ottobre 2021 è disponibile una nuova offerta fissa con smart TV, console o telecamera smart.