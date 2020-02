Vodafone: niente rimodulazioni per tre anni con la nuova offerta da 7 Euro

Negli ultimi anni Vodafone è stata a più riprese criticata dagli utenti per le numerose rimodulazioni applicate alle offerte che hanno aumentato in maniera sostanziale il costo delle promozioni. L'operatore telefonico rosso però ha deciso di cambiare strategia ed ha annunciato oggi il lancio di un'opzione con prezzo bloccato per tre anni.

La nuova Special Unlimited, scovata dai colleghi di Tariffando, include minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte al mese in 4G a 7 Euro, con prezzo bloccato per 36 mesi.

Si tratta di un'offerta accessibile solo da coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero da Iliad o da altri gestori virtuali, presso uno dei punti vendita della compagnia rossa. Nelle ultime ore però sarebbe anche partita una campagna di winback tramite SMS per spingere coloro che sono passati ad altri lidi a tornare nel proprio listino.

L'attivazione della promozione è gratuita per chi riceve l'SMS. In alternativa, è richiesto il pagamento di di un costo da 10 Euro per la SIM, comprensiva di 5 Euro di traffico.

Non sappiamo se la Special Unlimited comprenda anche costi extra ed opzioni aggiuntive, ma l'impegno a non rimodulare per tre anni rappresenterà senza dubbio una garanzia per molti.

