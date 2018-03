Vodafone: rincari fino a 2 Euro per i clienti SIM e di rete fissa dal 10 Giugno

Stangata in arrivo per gli utenti. L'operatore telefonico, infatti, attraverso il proprio sito web ufficiale, nella pagina dedicata alle variazioni contrattuali, ha annunciato una rimodulazione delle condizioni contrattuali per i clienti privati con SIM dati ricaricabili ed in abbonamento e rete fissa.

Tali rimodulazioni entreranno in vigore rispettivamente il 10 Giugno e Luglio, provocando un aumento del canone mensile che potrebbe variare tra 1,50 e 2 Euro.

Vodafone sostiene che tale modifica è stata attuata al fine di "garantire la qualità dei servizi legata agli investimenti della rete".

Come da protocollo, gli utenti riceveranno il classico SMS informativo e comunicazione in fattura che li avviserà della rimodulazione. Inoltre, nei trenta giorni successivi potranno effettuare la portabilità ad altro operatore in maniera gratuita.

Nella comunicazione si legge che "a causa delle mutate condizioni di mercato, a partire dal 10 giugno 2018 (10 Luglio per la rete fissa, ndr) i clienti che hanno un’offerta con SIM dati, sia ricaricabile che abbonamento" ma anche coloro che hanno una rete fissa basata su Vodafone, "avranno un aumento del canone mensile che varierà da 1,50 euro a 2 euro in modo da consentirci di continuare a garantire la qualità dei servizi legata ai nostri investimenti sulla rete".

"Tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione in fattura e potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione, specificando come causale del recesso "modifica delle condizioni contrattuali". Il diritto di recesso può essere esercitato gratuitamente su variazioni.vodafone.it o inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) o via PEC all’indirizzo vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it, esplicitando la causale sopraindicata. I clienti che decidono di recedere e hanno un’offerta che include telefono, tablet, Mobile Wi-Fi, Vodafone TV o prevede un contributo di attivazione a rate continueranno a pagare, le eventuali rate residue addebitate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento che hanno scelto. In caso di recesso, per non perdere il numero, dovranno anche passare contestualmente ad altro operatore senza costi di disattivazione" continua il comunicato.